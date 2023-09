Aeroporti, Camera Commercio Cagliari vota per la fusione Olbia-Alghero

(Teleborsa) - In attesa della decisione del tribunale di Cagliari sulla richiesta di sospensione avanzata dalla Regione Sardegna sulla, la giunta delladella Sogaer (controllata al 93%) con gli aeroporti del Nord Sardegna.Nella sostanza, si tratta di unche prevede la creazione di una. "Il perfezionamento dell’operazione è, tra cui, l’approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Antitrust competente, al parere favorevole della Corte dei Conti, il consenso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm)", rende noto la Camera di Commercio di Cagliari.Il presidente della Camera di Commercio cagliaritana,, ha dichiarato che "questa operazionedella partecipazione della Camera in Sogaer, ma la sua, con sostanziali benefici diretti e territoriali. Restano del tutto invariati i soggetti concessionari e pienamente garantiti i livelli di safety e tutti i parametri di servizio richiesti dalla regolazione di settore. La nostra presenza – ha aggiunto -, con un, sarà garanzia dell’interesse generale e pubblico sotteso alla gestione delle società coinvolte. La Camera di Commercio e la Fondazione di Sardegna avranno lae saranno in grado, pertanto, di presidiare le prerogative di interesse generale nella gestione della promozione dei rapporti con le comunità di riferimento e della crescita del territorio".