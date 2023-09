B&C Spreakers prosegue internazionalizzazione: acquisito 100% Eminence Speaker

B&C Speakers

(Teleborsa) -annuncia di aver definito un ulteriore importante step nell’ambito della propria strategia di sviluppo e di internazionalizzazione, acquisendosocietà di diritto statunitense controllata da Eminence Holdings LLC.B&C Speakers si è anche impegnata aanch’essa sotto il controllo di EminenceHoldings, unaattraverso una NewCo (la cui costituzione rappresenta condizione essenziale per la realizzazione dell’accordo) interamente posseduta da B&C.La costituzione della, con il conseguente acquisto degli asset rappresenta un’operazione finalizzata adper consolidare e sviluppare, anche tramite investimenti aggiuntivi, il volume d’affari conseguito sul mercato asiatico dal marchio Eminence.Eminence Speaker LLC ha un organico di circa 90 risorse ed è attiva nel settore della progettazione e realizzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale destinati al mercato degli strumenti musicali (MI-Musical Instruments), dei sistemi di allarme e del car audio after market.Ilper le due operazioni sopra descritte è pari aed è stato finanziato da B&C Speakers mediante l’utilizzo di risorse finanziarie proprie. In particolare, ilinclusivo della Posizione Finanziaria Netta già riconosciuto a Eminence Holdings LLC per l’intero capitale sociale diè di 3,551 milioni di dollari, mentre il corrispettivo per l’acquisizione di parte degli asset di Eminence Dongguan Enterprise Co. è pari a 943 migliaia di dollari, e sarà riconosciuto dallanon appena sarà completato l’iter di costituzione.