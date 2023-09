Fineco, downgrade di JPMorgan a Neutral con taglio target price

J.P. Morgan

Fineco

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno tagliato lasul titolo, banca inclusa nell'indice FTSE MIB, a "" da "overweight", rivedendo anche al ribasso ilper azione (dai precedenti 17,1 euro).La revisione del giudizio è arrivata dopo i dati deludenti per il mese di: la raccolta netta totale è stata pari a 648 milioni di euro, con deflussi di depositi pari a 517 milioni di euro."Anche se riteniamo che gli investitori non siano più preoccupati dai rischi estremi di liquidità di Fineco, volumi di depositi inferiori possono portare a", hanno scritto gli analisti in una nota.