Gas, prezzo sale in Europa con inizio scioperi GNL in Australia

Chevron

(Teleborsa) - Il prezzo dei contratti, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, scambia ina metà mattina, dopo essere salito fino a 35,8 euro/MWh in avvio di contrattazioni. L'andamento della commodity scambiata sulla piazza di Amsterdam rimane - ormai da inizio agosto -, dove ci potrebbero essere interruzioni della fornitura presso importanti impianti di gas naturale liquefatto (GNL) del paese.Oggi i lavoratori dei progetti GNL diin Australia hanno, dopo che i colloqui di mediazione tra i sindacati e la compagnia energetica si sono conclusi senza un accordo, interrompendo potenzialmente la produzione di impianti che rappresentano circa ilLa disputa sui salari e sulle condizioni dei dipendenti Chevron presso isostiene i prezzi del gas europeo, poiché i trader temono che la riduzione delle forniture australiane potrebbe intensificare laper il GNL. Gli analisti fanno comunque notare che l'impatto sulle spedizioni di GNL non sarà immediato e il consumo di gas è attualmente contenuto sia in Europa che in Asia.I sindacati hanno affermato che le interruzioni del lavoro sono iniziate alle 13:00 ora di Perth e saranno in blocchi di un'ora per periodi compresi tra 3 ore e 11 ore ogni giorno. Se non verrà raggiunto un accordo entro il, ci sarà un'di GNL, con i lavoratori che interromperebbero completamente il lavoro per 2 settimane.