GO Internet, NEGMA comunica di esser scesa sotto il 5%

GO internet

(Teleborsa) -, azienda quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, comunica di avere ricevuto comunicazione da NEGMA della riduzione della partecipazione al di sotto della soglia del 5% del Capitale, avvenuta in data 01/09/2023. L'azionista ha dichiarato di detenere, alla stessa data, 181 azioni corrispondenti al 0,0004% del Capitale Sociale di Go internet, calcolata su un numero di azioni pari a 50.177.654.Sulla base delle comunicazioni pervenute dall’azionista e delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, la nuova composizione del capitale sociale di GO internet risulta, pertanto, essere la seguente: OpNet detiene 4.175.822 azioni per una quota dell'8,32% del capitale, Franco Colaiacovo Gold ha 3.185.062 azioni, pari al 6,35% del capitale ed il flottante è pari all'85,33% dle capitale ( 42.816.770 azioni).