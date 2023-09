Ryanair pensa a espandere la presenza in Calabria

Ryanair

(Teleborsa) - All’indomani deladottate per i collagamenti con la, che ha indotto a rivedere la programmazione invernale delle rotte con l’isola,, direttore commercialeinsieme a, responsabile per la pianificazione delle rotte operate dal vettore irlandese,, presidente della Regione Calabria.L'incontro è stato utile perin termini di possibilie di aumento sulle rotte esistenti, prendendo in considerazione la potenziale apertura di unaNel corso dell’estate, Ryanair ha operato, aumentando la capacità del 23% rispetto all’estate 2019.