TeamViewer soffre in Borsa dopo avvio copertura SocGen

TeamViewer

Societe Generale

Teamviewer

(Teleborsa) -, società tedesca che fornisce un software per computer per l'accesso e controllo remoto, è in netto calo sulla Borsa di Francoforte dopo un giudizio da parte degli analisti. In particolare,hacon una raccomandazione "" e un target price diper azione.Scendecon i prezzi allineati a 16,21 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 15,93 e successiva a quota 15,66. Resistenza a 16,71.