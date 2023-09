TISG, Intermonte conferma Buy e target price

Intermonte

The Italian Sea Group

Sanlorenzo

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, mantenendo anche ilsul titolo a "". L'aggiornamento della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2023 , che gli analisti descrivono come "leggermente superiori" alle previsioni in quanto a fatturato e redditività, confermando trend di fondo e sviluppo del business positivi.Il broker ha, fatta eccezione per il riconoscimento di maggiori D&A derivanti da un livello di CapEx che ora tiene conto dell'acquisizione di Celi, del nuovo edificio per uffici e della finalizzazione di progetti di investimento. Ciò si traduce in una bottom line leggermente inferiore, ma non influisce sulla valutazione."Grazie al suo posizionamento tra i principali attori nella fascia più alta del settore degli yacht, al suo business e alle sue strutture uniche e complete, nonché all'elevata visibilità sulle prospettive e alla generazione di cassa confermata negli obiettivi aziendali, TISG sembra- si legge nella ricerca - L'evidente opportunità di ampliare ulteriormente la propria capacità e sfruttare l'opportunità delle barche a vela attraverso il marchio Perini Navi, nonché i nuovi progetti semi-custom aggiungono ulteriore upside".Viene fatto notare che ilviene scambiato a un EV/EBITDA di 7,2x/5,7x per il 2023/24, ancora a sconto rispetto asul 2024 (-10%), che "sicuramentedi TISG alla luce della crescente visibilità su risultati e prospettive".