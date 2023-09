Unrae, estate da record per il mercato dei veicoli industriali: agosto +80,7% e luglio +33,5%

(Teleborsa) - Il mercato deiregistra un incremento vertiginoso nei mesi estivi del 2023, con 2.784 unità immatricolate acontro le 2.086 dello scorso anno (+33,5%) e 2.540 immatricolazioni adcontro le 1.406 del 2022 (+80,7%). Complessivamente, i primi otto mesi dell’anno chiudono in positivo facendo segnare il +21,2%, con oltrein più rispetto al 2022. Nel mese di luglio si confermano in positivo sia la fascia di peso medio-leggera sotto le 16 t (+25,7%) che il segmento dei veicoli pesanti di massa uguale o superiore alle 16 t (+37,7%), mentre registrano un disavanzo i veicoli leggeri sotto le 6 t (-35,5%).Il rialzo delle vendite di agosto è trainato dall’eccezionale risultato del, che registra il +81,2%. Invertono la tendenza i veicoli industriali leggeri (+14,6%) e registrano un notevole exploit i medio-leggeri, che segnano un avanzo del 93,6% su agosto 2022.“Il mercato dei veicoli industriali continua a crescere a ritmi sostenuti, con i primi otto mesi dell’anno che registrano un netto +21,2% sul 2022, grazie soprattutto agli ordini già acquisiti a partire dallo scorso anno. Tuttavia, il buon andamento segnato fin qui non deve creare false illusioni, poiché il boom di immatricolazioni registrato nei mesi di luglio e agosto è in larga parte frutto della situazione contingente determinata dall’introduzione del tachigrafo smart di seconda generazione”, commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali dell’UNRAE.“L’attuale contesto – sottolinea Starace – continua a preoccupare le, dal momento che nell’ultimo periodo si sono venute a creare diseconomie che rischiano di ‘drogare’ il mercato. Il perdurare della carenza di nuovi dispositivi potrebbe quindi determinare nei prossimi mesi un crollo delle immatricolazioni, creando gravi difficoltà alle reti distributive e agli operatori di settore”.