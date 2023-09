Apple, oggi è il giorno del Wonderlast: sale l'attesa per il nuovo hardware e per l'iPhone 15

Apple

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per il "", l'evento con cui Apple lancerà presso la sua sede a Cupertino, in California, il nuovoe l'. Apple presenterà un video preregistrato con i dirigenti dell'azienda per lanciare i suoi, e il video sarà trasmesso in streaming su YouTube e sul sito Web di. Lo scorso anno hanno guardato l'evento su YouTube 31 milioni di persone.Gli obiettivi di Apple di quest'anno sono interrompere il, respingere la rinnovata concorrenza die convincere i possessori di telefonia cambiare. Si prevede che Apple rilascerà quattro nuovi modelli di iPhone, con involucro in, invece che in acciaio per renderli più leggeri. Quest'anno, il cambiamento più grande sarà però unache sostituirà ladi proprietà di Apple, per uniformarsi alle direttive europee sull'interscambiabilità delle modalità di ricarica.Si prevedono anche aggiornamenti per. Non è noto invece se ci sarà anche un aumento dei