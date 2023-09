Landi Renzo, aumenta la perdita nel primo semestre

Landi Renzo

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con un rdi euro (dopo aver svalutato imposte anticipate per 5,9 milioni), rispetto al risultato netto negativo di 6,6 milioni al 30 giugno 2022.consolidati pari adrisultanorispetto ai 144.4 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. EBITDA adjusted pari a 3,9 milioni rispetto ai 6,5 milioni al 30 giugno 2022; EBITDA negativo per 0,3 milioni (rispetto a 5,3 milioni al 30 giugno 2022),.Nei primi sei mesi dell’anno, il settoreha registrato ricavi pari a 104,3 milioni, in crescita dfell'11,1% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. L’EBITDA adjusted è positivo per 0,2 milioni, con un decremento di 3,2 milioni rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Il settoreha riportato ricavi pari a 47,5 milioni, in lieve flessione (-6%) rispettoal primo semestre del 2022; l’EBITDA adjusted è pari a 3.8 milioni, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.Ladi gruppo è negativa e pari a 103,9 milioni (era negativa e pari a 92,3 milioni al 31 dicembre 2022)."Il primo semestre ha visto il perdurare sui mercati degli effetti prodotti da tensioni geopolitiche e turbolenze di natura economica e finanziaria, che hanno determinato un rallentamento del canale After Market in alcune aree geografiche", ha dichiarato, Presidente di Landi Renzo, aggiungendo "gli investimenti attuati per il rafforzamento della struttura, così come il recente rinnovamento del management, assicurano al Gruppo i presupposti per continuare a cavalcare le tendenze positive già riscontrate nel secondo trimestre e accelerare il proprio percorso di crescita"."I risultati del semestre, seppur non in linea con le aspettative, evidenziano, in particolare sugli ultimi tre mesi, una tendenza positiva per entrambi i segmenti in cui il Gruppo opera", ha sottolinreato, Amministratore Delegato di Landi Renzo.