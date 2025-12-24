Secure Trust vende l'unità di finanziamento veicoli a LCM Partners per 459 milioni di sterline

Secure Trust Bank

(Teleborsa) -, uno dei principali istituti di credito britannici specializzati, ha stipulato un, uno dei principali gestori europei di fondi di investimento alternativi.Il 2 luglio 2025 STB aveva annunciato che avrebbe interrotto i nuovi finanziamenti nella sua attività di finanziamento di veicoli e liquidato il portafoglio di prestiti rimanente. La cessione d'azienda accelera questa decisione ed è in linea con l'ambizione strategica del gruppo di migliorare il ROAE nel tempo e diIlstimato per la cessione d'azienda è di, un premio rispetto al valore contabile del portafoglio (che al 30 settembre 2025 era di 442,5 milioni di sterline). Si prevede che la vendita genererà una piccola plusvalenza netta, al netto dei costi di transazione applicabili, e si perfezionerà nel corso del primo trimestre del 2026.Laha registrato una perdita di 4,5 milioni di sterline nel primo semestre del 2025; la sua base di costi diretti nel primo semestre del 2025 era di circa 15,1 milioni di sterline; al 30 giugno 2025, la società presentava un saldo netto di prestiti pari a 501,3 milioni di sterline.Il gruppo sta ora rivedendo la propria strategia di allocazione del capitale,di azioni proprie."Questa transazione rappresenta un significativo passo avanti nel raggiungimento delle nostre priorità strategiche, concentrando capitale ed energie sulle aree di business principali e migliorando i nostri rendimenti per gli azionisti - ha detto il- Non vedo l'ora di condividere a tempo debito le priorità strategiche aggiornate, inclusi piani chiari su come impiegheremo il capitale liberato da questa transazione per generare valore a lungo termine per gli azionisti".