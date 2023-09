Scuola, Inps conferma quello che Anief denuncia da tempo: precari e stipendi da fame

(Teleborsa) -. Una situazione paradossale che il sindacato della scuolaL'istantanea è stata scattata dallnella sua relazione annuale, in cui segnala che, nel periodo 2016-2021, lamentre glil’anno, passando da da 31.000 a 26.000 euro annui, mentre altri settori hanno fatto registrare aumenti anche importanti."Quanto evidenzia l’Inps non ci sorprende, perché l’altissimo numero di supplenti della scuola negli ultimi due-tre anni, sopra quota 200mila, è un dato mai registrato, nella scuola come in nessun altro comparto", spiega, presidente nazionale, sottolineando "questoin fatto di selezione e reclutamento del personale"."Per far precipitare questo record della vergogna, che fa risparmiare allo Stato nemmeno troppi soldi - afferma il sindacalista -, con assunzioni dalle Gps, e adottare ladi coloro che hanno svolto 36 mesi di precariato su posto vacante. Per ridurre la supplentite, inoltre, servirebbe introdurree sopprimere i vincoli alla mobilità del personale che mettono a repentaglio il diritto alla famiglia”."Anche quella degli, almeno per noi, è storia purtroppo ormai vecchia. - prosegue Pacifico - L’impennata dei costi della vita dell’ultimo biennio ha prodotto risultati ancora più pesanti di quelli registrati dall’Inps. Nella scuola oggi gli".Il Presidente di Anief ricorda che occorrerebbe innanzitutto, con incrementi medi immediati dia lavoratore, stanziando, con la Legge di bilancio 2024,il prossimo anno. "In attesa di capire se ciò avvenga, invitiamo i lavoratori di inviare un modello per, anche per ottenere quasi 2.000 euro di arretrati poiché la quota si doveva assegnare in modo automatico dallo scorso anno", conclude Pacifico.