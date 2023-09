Covid: incontro al MIM con i sindacati scuola sulle misure per contenere il rischio

(Teleborsa) - Si è appena concluso lper discutere, con i, l'evolversi della situazione epidemiologica. L'ha partecipato con leIlha annunciato da qualche giorno l'istituzione di unche si riunirà con cadenza periodica per monitorare l'evolversi della situazione in base ai riscontri scientifici relativi all'andamento del virus. Il Governo intende adottare tutte le misure che gli esperti giudicheranno utili a contenere il contagio a tutela in particolare degli studenti e del personale fragile. Il Ministero facendo seguito all'iniziativa governativa e su richiesta delle parti sociali ha convocato oggi tutti i sindacati della scuola.All'incontro di oggiha espresso apprezzamento per l'apertura e la collaborazione che l'Amministrazione sta dimostrando con questa prima e tempestiva convocazione. "In passato – dichiara il– abbiamo contestato una linea che ha determinato un trattamento discriminatorio dei colleghi; questo approccio ci auguriamo non possa più ripetersi, tanto più che il modello su cui il Ministero della salute sta lavorando è quello di un regime endemico e non di una pandemia. Il Ministero ha chiarito chee che la diffusione dei vaccini prevederà priorità e precedenze che dipenderanno dallo stato di salute dei soggetti"."Dal punto di vista organizzativo larichiederà senz'altro risorse ulteriori e Anief può rivendicare con forza di aver ottenuto unL'organico aggiuntivo – fa sapere Anief in una nota – sarà operativo a partire dalla metà di ottobre e, per il momento, fino al 31 dicembre ma con la possibilità di estensione di questi contratti fino al termine delle lezioni, possibilità su cui il sindacato sta lavorando di concerto con il Ministero. Certo sarà importante una gestione attenta e responsabile dell'evoluzione dei contagi che tenga conto soprattutto del personale fragile e che non sovraccarichi le istituzioni scolastiche di compiti che non sono loro propri. Attendiamo le prossime riunioni per la condivisione delle linee guida per la gestione dei contagi.