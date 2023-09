GO Internet FC Gold sotto il 5% del capitale

GO internet

(Teleborsa) -azienda quotata al Mercato Euronext Growth Milan comunica che l’azionista Franco Colaiacovo Gold in liquidazione h comunicato la diminuzione della propria partecipazione al Capitale della Società al di sotto della soglia del 5%.In particolare, la società informa che: il cambiamento sostanziale è avvenuto per effetto dell’emissione a favore di Negma Group Limited di 15.384.612 nuove azioni ordinarie per un controvalore di 199.999,96 euro, mentre - FC GOLD ha dichiarato di detenere, alla suddetta data 3.185.062 azioni corrispondenti al 4,86% del Capitale Sociale di Go internet.