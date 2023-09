Commercio estero in surplus a luglio: giù le importazioni di energia

(Teleborsa) -. Secondo i dati Istat, il saldo commerciale a luglio 2023 è risultato indi euro (era pari a -460 milioni a luglio 2022). Il(-4.821 milioni) risultarispetto all’anno precedente (-11.412 milioni), mentre l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici aumenta da 10.951 milioni di luglio 2022 a 11.196 milioni di luglio 2023.Si registra unacommerciali con l’estero, più intensa per leche per le. La riduzione su base mensile dell’export è dovuta al calo delle vendite verso entrambe le aree, Ue (-1,5%) ed extra-Ue (-2,2%).si registra unin termini monetari (era +1% nei due mesi precedenti) e dell’11,6% in volume. La contrazione dell’export in valore riguarda sia l’area Ue (-8,7%) sia quella extra-Ue (-6,7%).in valore – molto più ampia per l’area extra Ue (-31,8%) rispetto all’area Ue (-5,7%) –, mentre in volume mostra un calo più contenuto (-3,7%).Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla riduzione tendenziale dell’export si segnalano:(-60,2%),i (-23,0%),(-13,9%), prodotti chimici (-15,0%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-10,7%).su base annua le esportazioni di(+31,1%) enon classificati altrove (n.c.a.) (+5,8%).Su base annua, i paesi che forniscono i maggiori contributi alla flessione dell’export sono:(-52,3%),(-14,0%%),(-5,8%) e(-14,5%).le esportazioni verso paesi(+20,1%) e(+11,3%).2023, rispetto al precedente,e l’import del 4,1%;, l’export registra unacui contribuiscono in particolare le maggiori vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (+11,2%), autoveicoli (+26,6%), prodotti alimentari, bevande e tabacco e articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (per entrambi +7,8%).L'Istat segnala anche che, a luglio, isu base mensile(da -9,9% di giugno).