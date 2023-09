Rome Venture Forum, SACE: nuovo tassello per supportare ecosistema innovazione

(Teleborsa) - In occasione dellail primo evento diffuso dedicato al futuro e all’innovazione, in programma nella Capitale fino al 17 settembre,ha aperto le porte della sua sede romana alla filiera del Venture Investing, ospitando il, organizzato in collaborazione con Roma Startup, l’associazione dell’ecosistema di innovazione della Capitale.che si aggiunge al percorso che stiamo facendo a supporto dell’ecosistema dell’innovazione e si inserisce nella trasformazione che noi di SACE stiamo vivendo, perchè oltre l’export, nostra mission storica da quasi cinquant’anni, oggi il nostro ruolo abbraccia il supporto alla crescita sostenibile di tutto il tessuto imprenditoriale”. CosìHead of Product Design &Innovation Lab di SACE, aprendo i lavori del Rome Venture Forum, l’evento ospitato da SACE dedicato alla filiera del Venture Investing, organizzato in collaborazione con Roma Startup, l’associazione dell’ecosistema di innovazione della Capitale, nell’ambito della Rome Future Week., una platea di oltre 15.000 imprese, che, come SACE, vogliamo accompagnare nella crescita in Italia e nel mondo, apriamo le nostre porte alla community degli investitori, che è un pezzo importante dell’ecosistema innovativo. Ci siamo confrontati con gli attori del Venture Investing di Roma e li abbiamo ascoltati, per capire quali sono le loro reali necessità, con l’obiettivo di costruire insieme le soluzioni migliori per rispondere alle esigenze del mercato. Perché l’ascolto delle aziende non è solo il modo in cui lavoriamo e costruiamo relazioni ma è parte del nostroPer rendere concreto il nostro impegno al fianco delle realtà innovative, ci siamo dotati internamente di un Innovation Lab, vero e proprio hub di innovazione, un gruppo di lavoro multifunzionale e trasversale coordinato dalla funzione Customer Centricty &Product Design, che rientra perfettamente negli obiettivi del nostro Piano Industriale INSIEME 2025, di cui la digitalizzazione è uno dei pilastri. Proprio nell’ambito delle attività dell’Innovation Lab, recentemente ci siamo aggiudicati la Call for Proposals 2022, iniziativa promossa dal Milano Hub della Banca d’Italia, con il progetto Eureka (EURopean Export blocK-chain Aggregator), uno dei primi risultati delle sperimentazioni che abbiamo avviato nell’ambito del fintech, dei flussi di blockchain e del metaverso”.