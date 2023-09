Pubblicità, crescono gli investimenti a luglio (+0,6%): positivi anche i primi 7 mesi del 2023 (+1,8%)

(Teleborsa) - Gliinnel mese di agosto in Italia hanno fatto segnare un incremento dello 0,6%, portando ladei primi sette mesi a +1.8%. Se si esclude dalla raccolta web, sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nei primi sette mesi del 2023 si attesta a +0,9%. È quanto emerge dal rapporto curato da"La previsione Nielsen di chiusura anno rimane positiva, ci aspettiamo tuttavia una crescita più contenuta nel secondo semestre visto l'emergere di alcuni punti d'attenzione. Gli elementi da considerare sono infatti la mancanza dei grandi eventi sportivi e il possibile rallentamento delle recenti previsioni economiche dovute all'aumento dei tassi di interesse e l'inasprimento delle condizioni di credito che potrebbero peggiorare le previsioni sull'andamento della domanda interna, oltre alle incertezze legate agli sviluppi della crisi Ucraina" dichiara, Country Leader Italia.Relativamente ai singoli mezzi, laè in calo -1,1% a luglio e in crescita dello 0,3% nei primi sette mesi. Isono in calo del -10,8% (primi sette mesi -4,4%), isi contraggono del -17,2% (primi sette mesi -2,3%). In crescita la+6,8% (primi sette mesi +6,0%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delnei primi sette mesi 2023 chiude con un +3,4% (+5,1% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo anche per l'(Transit e Outdoor) e lache nei primi sette mesi crescono rispettivamente del 12,8% e 35,6%. In negativo il-9,5%, mentre è in crescita il mezzo+7,4%.Sononel mese di luglio, il contributo maggiore è portato da(+104,7%),(+32,8%) e(+24,3%). In calo a luglio gli investimenti di Telecomunicazioni (-30,1%), Bevande/Alcoolici (-23,6%) e Turismo/Viaggi (-44,7%). Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gennaio/luglio 2023, l'andamento positivo di Automobili (+21,5%), Gestione casa (+25,4%) e Alimentari (+6,2%)."Nel mese di luglio torna in positivo il settore+20%, dopo cinque mesi in negativo, grazie alladi contenuti streaming e cinematografici – sottolinea Bordin –. Nel contempo continua la costante e decisa ripresa del settore Automobili, in crescita di oltre il 20% sia sul periodo cumulato che sul mese. Dopo le importanti crescite del settore degli ultimi anni, il comparto del, registra i primi due mesi dell'anno in positivo, ma inverte poi la tendenza chiudendo il Gen./Lug. a -11%. Nonostante cio' il valore risulta allineato ai livelli pre-Covid, confermando la sua funzione trainante per l'economia italiana nel 2023, secondo quanto affermato da".