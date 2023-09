Agricoltura, Piazza (Enpaia): "Resiliente e fondamentale per crescita Paese"

(Teleborsa) - "Il forum che abbiamo organizzato sarà incentrato suprincipali. Ilriguarda il, sia nel presente che nel futuro, e le sue attività, opportunamente modificate pere il sequestro di gas a effetto serra, in particolare il gas carbonico". Lo ha spiegato, Presidente,nel corso dle Forum che si è svolto a Roma, aggiungendo "l'agricoltura è una potente macchina per i sequestro di energia carbonica, se indirizzata con scelte adeguate"."Il secondo aspetto - prosegue Piazza - riguarda il, che si occupa di Previdenza, con risorse indirizzate principalmente all'economia reale", ha proseguito Piazza, facendo cenno ad alcuni investimenti "molto performanti" come quello nelle società quotate, "unica azienda agricola quotata in Borsa in Italia ed Europa", eche "opera nel settore del vino che è strategico per il nostro Paese". E ancora, cita il sostegno alla crescita del settore lattiero-caseario con, per sostenere la crescita delle nostre imprese. Infatti, se le nostre imprese crescono in modo sostenibile, ciò comporta vantaggi anche per Empaia, creando unche può generare solo positività per tutti, non solo nel settore agricolo, ma anche per la società nel suo complesso"., ha dimostrato di essere operativo anche nelle grandi difficoltà, ad esenpio durante l'emergenza Covid, ma certamente, anche per le società agricole che stanno crescendo", ammette il Presidente di Empaia, aggiungendo che ancheperché può "creare un credit crunch e creare difficoltà anche al mondo agricolo"."Il mondo agricolo però ha dimostrato che, anche nelle difficoltà, èper questo ci auguriamo anche una certa, normando sugli ael nostro settore, che sono certamente di vantaggio per le imprese agricole e per la nostra attività di previdenza".A questo proposito, Piazza ha ricordato chetra ifondi pensione e casse di previdenza, con unaa favore dei fondi pensione che", mentre una tassazione più bassa potrebbe "liberare risorse che, investite nell'economia reale, potrebbero generare ulteriori positività".