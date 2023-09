KME Group, redditività in crescita nel 1° semestre

KME Group

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unpositivo perdi euro, mentre era in utile per 98,9 milioni nel 2022). Il Risultato ante componenti non ricorrenti è positivo per 52 milioni (12,2 milioni nel 2022).I ricavi consolidati sono stati pari a complessivirispetto al 2022 (1.025,3 milioni). Al netto del valore delle materie prime, i ricavi sono passati da 229,0 milioni a 348,2 milioni, con un aumento del 52%.Analizzando la medesima grandezzaconsiderando cioè il consolidamento di Trefimetaux e Serravalle Copper Tubes, in precedenza classificate come attività in dismissione, dal 1° gennaio 2023 e delle società acquisite da Aurubis il 1° agosto 2022), i, mentre i ricavi al netto del valore delle materie prime hanno registrato un aumento di 47,3 milioni (+15,7%).L’utile operativo lordo () al 30 giugno 2023 è pari ad 103,2 milioni, in miglioramento del 126,3% rispetto ai dati del 2022 (45,6 milioni) che includevano anche il contributo dei business Speciali e Wires ceduti. L’utile operativo netto () è pari ad Euro 80,1 milioni (30 milioni nel 2022).Laal 30 giugno 2023, escludendo le passività per leasing in base all’IFRS 16, la valutazione al fair value degli strumenti finanziari e la passività finanziaria IFRS originata dall’operazione di sale & lease back, realizzata nel dicembre 2022 con riferimento agli immobili di Osnabrück, è positiva per 61,9 milioni rispetto a 1,1 milioni di fine dicembre 2022. La variazione è da ricollegarsi principalmente ai proventi derivanti dalle operazioni straordinarie di disinvestimento dalla joint venture KMD (Euro 39,5 milioni) e dal cash flow derivante dall’operatività. L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a circa 34,5 milioni rispetto ai circa 102,4 milioni di fine 2022.