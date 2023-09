Pannelli fotovoltaici per ICR Industrie Cosmetiche Riunite grazie a SACE e Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) -supportano, da quasi 50 anni leader nel settore per la produzione di profumi e cosmetici, con una garanzia green a copertura del finanziamento da 1,8 milioni di euro destinato agli investimenti necessari all’installazione di un impianto fotovoltaico nello stabilimento di Lodi. La sede, situata nel Parco dell’Adda a 20 km da Milano, sviluppa una superficie coperta di 52.000 mq che comprendono due stabilimenti di produzione e confezionamento tecnologicamente avanzati, magazzini automatizzati e uffici, oltre a un sofisticato laboratorio di ricerca e sviluppo.L’è composto da 3.442 moduli di nuova generazione a copertura completa del tetto del magazzino principale, e collegato alla. Permette all’azienda di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle, con una potenza di 1.900 kWp. La stima annuale di energia elettrica prodotta supera i 2 milioni di kWh, pari al 30% delsu 3 turni, evitando emissioni di CO2 per oltre 1 milione di Kg, che corrispondono alla piantumazione di oltre 33.000 alberi all’anno.ICR è tra le prime aziende inper la produzione diper conto terzi. È una delle poche aziende al mondo ad aver completamente integrato al proprio interno l’intero processo di, dalla formulazione del prodotto e sviluppo del packaging, alla produzione industriale e distribuzione a livello mondiale. Questa totale integrazione della catena del valore consente a ICR di fornire ai clienti diversi livelli di servizio secondo le singole esigenze.“Da anni partecipiamo alla mobilitazione internazionale per ridurre i consumi energetici, idrici, plastici, con molte azioni, piccole e grandi, a livello privato e aziendale, per contribuire alla salvaguardia del pianeta e alla lotta all’emergenza climatica – ha dichiarato, Vice Presidente ICR - Questo importante eco-investimento ci vede oggi impegnati in campo energetico, utilizzando le potenzialità offerte dalle fonti rinnovabili. L’attenzione di ICR è rivolta non solo all’ambiente ma anche a tutti gli aspetti etico-sociali salvaguardati da un rapporto corretto con le risorse naturali e le persone, perché crediamo fermamente nel valore sociale della bellezza”.