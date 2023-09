PNRR, Svimez: 46% progetti definanziati sono al Sud e "non tutti critici"

(Teleborsa) -di euro di interventi deln base alla revisione del Piano elaborata dal governo, circa il.Lo rileval'audizione nelle Commissioni di Senato e Camera sull'attuazione del PNRR precisando che "non tutti gli interventi soggetti a definanziamento erano identificati come critici nella Relazione del maggio scorso".In particolare, sul totale dellestima che quelle che interessano interventi localizzati nelle regioni meridionali ammontano a 7,6 miliardi, ossia quasi il 48%. Le risorse liberate dal definanziamento delle misure "Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità" e "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" vengono destinate al finanziamento degli incentivi alle imprese previsti nell'ambito della nuova "Zes unica nel Mezzogiorno".Questo fa sì che la quota Sud degli interventi definanziati scenda a circa il 46%. Svimez ha quindi sottolineato la necessità di "individuare subito fonti alternative di finanziamento per le misure stralciate dal Piano". L'utilizzo delle risorse della Programmazione 2021-2027 dei Fondi europei per la coesione, secondo Svimez, può rappresentare uno strumento utile a "mettere in sicurezza" gli interventi del Pnrr che presentano criticità in ordine al raggiungimento, entro il 2026, dei target previsti, consentendo di realizzare questi interventi con un orizzonte temporale più ampio. Intanto, come copertura temporanea "non si può prescindere dalla necessità di prevedere il possibile utilizzo del Fondo di rotazione nazionale per gli interventi da rifinanziare con i fondi europei, aventi particolare valenza sociale (come gli interventi di riqualificazione delle periferie delle Città metropolitane)