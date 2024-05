Lindbergh, accordo triennale con LVMH Italia per progetti di economia circolare

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha firmato unper la gestione dei servizi e progetti diin Italia.La partnership raggiunta è mirata all'offerta, da parte di Lindbergh, di servizi e soluzioni innovative per la, con l'obiettivo di valorizzare i materiali non utilizzati dalle manifatture delle Maison del Gruppo in Italia e dai loro principali fornitori."La nostra capacita` di studiare e realizzare progetti e servizi complessi si è rivelata l'arma vincente per chiudere questo accordo - commenta il- Siamo grati a LVMH Italia e soprattutto alle persone visionarie che hanno lavorato con noi alla fattibilita`` di questo progetto cosi` ambizioso. Ora dovremo dimostrare, giorno dopo giorno, la nostra professionalita`` e capacita` gestionale. E` una grande sfida, oltre che un grande onore, far parte di questa partita".