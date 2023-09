Enti locali, Savino (MEF): "Lavoriamo con autonomie locali per Italia più equa"

(Teleborsa) - Il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ha partecipato oggi alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Nel corso della stessache, ha sottolineato il sottosegretario, “rappresentano un passo decisivo verso un'Italia più equa, dove ogni comune, indipendentemente dalle sue dimensioni, ha le risorse e gli strumenti perNello specifico, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha aggiunto Savinodestinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario (RSO) nell'anno 2023. Questo decreto, che non implica ulteriori oneri finanziari per la finanza pubblica, mira al miglioramento dei servizi sociali comunali. Si prevede un monitoraggio dettagliato delle attività e una rendicontazione puntuale delle risorse impiegate, garantendo la massima trasparenza e l'efficacia nell'utilizzo dei fondi”.Lo schema di decreto del Ministro dell’Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce “il riparto e le modalità di utilizzo di un fondo destinato a progetti di rigenerazione urbana per i comuni con meno di 15.000 abitanti. Con una dotazione di 115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni per il 2026, questa iniziativa - ha aggiunto Savino - rappresenta un significativo passo avanti nell'investimento verso il rinnovo e la rivitalizzazione delle aree urbane dei piccoli comuni.