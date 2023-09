Fisco, Leo: "Prime misure a costo zero, si parte dal tax gap"

(Teleborsa) -e saranno quelle che non prevedono alcuna copertura finanziaria. Fra le prime misure, entrerà in vigore il meccanismo del concordato preventivo biennale per le piccole e medie imprese e l'allargamento del meccanismo di compliance alle iLo ha spiegato il viceministro dell'Economiaa Telefisco de il Sole 24 ore sottolineando che "l'obiettivo è di ridurre il tax gap dell'Italia che viene calcolato fra i 75 e i 100 miliardi - ha spiegato Leo - con il concordato preventivo la piccola impresa può aderire alla proposta del fisco, e se aderisce,del governo è legata aiha detto - l'Italia avrà un'ulteriore spesa per interessi relativi ai titoli del debito pubblico per circa 14-15 miliardi e dobbiamo essere assolutamente prudenti".Per avere un quadro più chiaro bisognerà aspettare ilprossimo con l'arrivo deiLa prima norma da rinnovare è quella del cuneo fiscale che va rinnovata dal primo gennaio del 2024. Però se ci saranno le condizioni - ha proseguito il viceministro dell'Economia - potremo costruire un meccanismo a tre aliquote con l'aliquota del 23% che abbraccia le prime due e quindi con una tassazione al 23% fino a redditi da 28mila euro; oggi ci si ferma a 15mila.