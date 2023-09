Patto stabilità, Panetta: "Unione fiscale necessaria per sostenibilità crescita"

(Teleborsa) - "Occorrerebbecioè di Unione Economica e Monetaria, ma ciò non può essere raggiunto senza une unanell'Area Euro". E' quanto affermato da, membro esecutivo del Board della BCE, nel suo intervento introduttivo al workshop su "La politica fiscale europea e la riforma della governance in tempi incerti".. I negoziati sulle proposte legislative della Commissione europea per laeconomica dell’UE stanno entrando in una", ha ricordato Panetta, affermando che "per garantire che questa riforma abbia successo e rafforzi la nostra governance economica, il nuovo sistema dovrà proteggerci dagli errori del passato. E dovrà rendere possibile il ricorso a politiche che si sono rivelate efficaci"., avevamo accumulato un significativoche aveva minato il nostro potenziale economico", ha sottolineato il banchiere, ammettendo che "laè stata. E le politiche macroeconomiche a volte hanno funzionato l’una contro l’altra".per tutto ciò, sotto forma di una, di un aumento dellae di un deterioramento delle condizioni fiscali".Panetta ha poi ricordato chee la risposta europea alla crisi si è incentrata suglinella transizione verde e nella digitalizzazione. "- ha riconosciuto il banchiere - di pari passo con la politica monetaria e le misure di supervisione, mitigando gli effetti di amplificazione finanziaria e tirando fuori l’economia dalla trappola della liquidità"."Più recentemente, laha integrato la politica monetaria perdella guerra della Russia contro l’Ucraina e della crisi energetica", ha sottolineato il membro del Board della BCE, aggiungendo "oggi sosterrò che dobbiamonella nostra governance fiscale"."Garantire laè come tenere in equilibrio un’altalena, con il debito da un lato e la crescita dall’altro. Per raggiungere un vero equilibrio, la, coerente con la stabilità dei prezzi e favorevole alla crescita potenziale. Deve inoltre basarsi su misure economicamente valide e politicamente sostenibili".Per Panetta qe loro interazione in base allo stato dell’economia;per la sostenibilità delle finanze pubbliche. Fra gli aspetti chiave del dibattito sulla riforma della governance vi sono: il, cui andrebbe garantita una certa autonomia ed un ruolo consultivo sui bilanci pubblici, potendo contribuire a migliorare la qualità della spesa pubblica e facilitarne la riallocazione verso progetti di investimento;e quindi la creazione di una capacità fiscale centrale permanenteadeguatamente progettata.senza problemi. È giunto il momento di", ribadisce Panetta, concludendo "senza una capacità fiscale comune con una funzione di prestito, sarà impossibile bilanciare la, stabilizzare le finanze pubbliche e affrontare le sostanzialidell’Europa".