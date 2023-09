Unicredit, Orcel: "Tassa extraprofitti non avrà impatti su banche ma crea incertezza"

(Teleborsa) -introdotta dal governosul settore bancario quanto a numeri, mae implica problemi di credibilità. E' quanto affermato dall'Ad di Unicredit,, a margine di un evento organizzato da Bank of America, che ha riunito i Ceo delle più importanti banche., ha poi precisato il manager, aggiungendo "confermiamo i target diai soci di oltre 6,5 miliardi per quest'anno".Iloggi ha annunciato la convocazione dell'prossimo, per l'adozione del sistema di governance monistico e l'approvazione delsino ad un valore didi euro.Orcel ha manifestato contrarietà verso eventuali operazioni straordinarie, implicitamente alludendo anche a quella con MPS, ed ha affermato che trae la distribuzione di capitale ai soci,Parlando della bassa, che ha sollevato critiche nei confronti del settore bancario, Orcel ha spiegato "sono un, se un cliente vuole che i suoi soldi siano remunerati deve investire i suoi soldi spostandoli dal conto corrente, investirli in strumenti come il BTP Italia ed altre cose".