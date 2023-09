Factory Tax lancia "il sogno da realizzare"

(Teleborsa) - Sostenere le spese relative all'iscrizione universitaria per quei giovani che non siano nelle condizioni di poter affrontare, col sostegno delle proprie famiglie un percorso accademico. È con questo obiettivo che– realtà che opera su tutto il territorio nazionale con sedi a Milano, Roma, Napoli e Sorrento, guidata dao – ha lanciato ilcon l'istituzione di una borsa di studio a titolo gratuito."Questo progetto – ha dichiarato– è un invito a tutti i giovani perché possano sognare in grande, credendo convintamente nelle proprie aspirazioni. Un aiuto a non perdere la speranza di conseguire un'adeguata istruzione universitaria, indispensabile per poter fare ingresso nel mondo del lavoro, alle stesse condizioni e con le stesse opportunità concesse ad altri. È pertanto un piccolo gesto, una buona pratica che speriamo che tanti altri studi professionali o aziende adottino"."La nostra realtà – spiegain una nota – vuole abbattere le barriere ai sogni dei ragazzi, scommettere così sulla formazione di future figure professionali talentuose, sulla determinazione dei giovani che non devono abbandonare le proprie speranze. I giovani, che appartengono a nuclei familiari che versano in difficoltà economiche, alle soglie dei criteri di povertà, potranno presentare la propria candidatura alla borsa di studio, secondo le modalità e con la documentazione che sarà successivamente portata a conoscenza di tutti, inviando un'e-mail all'indirizzo sogno@factorytax.it. La Factory Tax vuole lanciare un messaggio di speranza, invitare i ragazzi a sognare in grande e a credere che, con impegno e dedizione, ogni aspirazione possa essere raggiungibile, spingendoli anche a partecipare e a condividere le proprie storie".