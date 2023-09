GB, slitta stop auto benzina e diesel. Sunak: "Serve approccio meno ideologico"

(Teleborsa) - Il premier britannico Rishi Sunak ha deciso di far slittare dall'introduzione dello stop alla vendita di auto con motore benzina e diesel. L'annuncio è arrivao nell'atteso discorso del primo ministro conservatore sullaSunak ha detto di aspettarsi che ", ma la decisione spetterà ai cittadini e non può essere imposta dal governo Tory. L'esecutivo inoltre vuole rinviare l'obbligo di sostituire le caldaie a gas. L'intenzione è comunque raggiungere il target di emissioni zero nel 2050 ma "in modo più realistico"., anche nel corso della conferenza stampa successiva al suo intervento, ha ribadito che il Regno Unito è "al 100% impegnato" nel rispettare gli impegni internazionali presi da Londra in fatto di clima."I britannici sono pronti a compiere i sacrifici necessari per raggiungere le emissioni zero - ha detto Sunak - ma devono farlo nel modo più adatto". Per questo il governo non può chiedere ai cittadini tanti cambiamenti senza prima "n cui vengano adeguatamente informati.