UGL, al via primo numero "Pagine Libere di Azione Sindacale"

(Teleborsa) - Si è svolta a Roma la presentazione del primo numero diper Edizioni Sindacali – UGL, sul “Sindacato del Futuro”. La rivista - spiega la nota - è uno storico periodico di approfondimento sul sindacato in rapporto alla politica, alla storia, all’economia, ai new media, all’architettura.Per il Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone:data da Angelo Oliviero Olivetti nel 1906, di cui oggi sono Direttore Responsabile. L’aspetto culturale, che caratterizza l’attività sindacale, è necessario per diffondere il nostro impegno a tutela dei lavoratori, contribuendo così alla crescita economica, occupazionale e sociale del Paese. In una fase di profonde e radicali trasformazioni del mondo del lavoro è necessario rivedere gli attuali paradigmi per fondare un nuovo modello di relazioni industriali improntato alla partecipazione dei lavoratori come prevede l’articolo 46 della Costituzione”."Rivolgo un grande in bocca al lupo all'UGL per questa nuova iniziativa culturale. Credo che il futuro sia di coloro che non seguono la corrente ma che la anticipano", ha affermatoMinistro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Ho trovato nell'UGL un interlocutore critico quando era necessario e al tempo stesso un sindacato dalla mentalità aperta. Spero che questa palestra di confronto cresca e da parte mia rinnovo la disponibilità al dialogo nell'interesse dei lavoratori"."È un motivo di orgoglio essere qui in occasione della presentazione di una rivista storica che si rifà ad una grande tradizione delle riviste del primo '900 e alle prime forme di sindacalismo organizzato. Il contributo a livello di contenuti c'è e le personalità non mancano. Auguri a tutti voi" ha dichiaratoVice Presidente del Senato della Repubblica.SecondoPresidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati: "Pagine Libere rappresenta la sintesi del pensiero di grandi movimenti culturali e nasceva nella sua definizione come rivista di politica, scienza e arte. Non è un caso che sulle sue pagine scrissero grandi firme d'avanguardia come Marinetti. Credo che la funzione di questa rivista sia quella di mantenere la tradizione e l'innovazione insieme per cui non posso che rivolgere i migliori auguri possibili all'UGL".