Websolute, crescita a doppia cifra dell'ebidta nel semestre. Debito in calo

Websolute

(Teleborsa) - Il Valore della Produzione disi attesta a 11,16 milioni, nel primo semestre, in linea rispetto agli 11,20 milioni al 30 giugno 2022. Il risultato - spiega la società in una nota - è da ritenersi positivo se si considerano gli effetti negativi sull’economia e sulle aziende di tutti i settori merceologi nazionali e internazionali, originati dal conflitto Russia – Ucraina e dalle tensioni anche speculative sul fronte dei costi energetici e dell’inflazione.Il(EBIT) è positivo per Euro 0,21 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -0,08 milioni al 30 giugno 2022, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 1,17 milioni, in incremento rispetto a Euro 973 migliaia al 30 giugno 2022.Ilè pari a Euro 0,12 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -0,12 milioni al 30 giugno 2022. L’equilibrio finanziario del Gruppo, unitamente ad un’attenta politica di controllo e programmazione, hanno consentito di mantenere l’incidenza degli oneri finanziari allo 0,82%, in leggera crescita rispetto al primo semestre 2022 (0,36%). Tale dato di bilancio risulta particolarmente apprezzabile tenuto conto delle attività di investimento in M&A in riferimento all’acquisto del ramo Academy di Sida Group eseguite nel passato esercizio tramite la controllata W.Academy e del forte incremento dei tassi di interesse originate dalle note tensioni dovute alla crescita dell’inflazione.Ilsi attesta a Euro -96 migliaia, rispetto a Euro -0,21 milioni al 30 giugno 2022, dopo imposte per Euro 219 migliaia (Euro 87 migliaia al 30 giugno 2022).è pari a Euro 2,53 milioni, in miglioramento del 21,7% rispetto a Euro 3,24 milioni al 31 dicembre 2022.