Sostenibilità e innovazione, a City Green Light 197 milioni per progetti nei comuni

(Teleborsa) - Erogate da un pool di istituti finanziari risorse di poco inferiori asocietà attiva nel settore dell’illuminazione pubblica, dell’efficienza energetica e dei servizi per la smart city, con l'obiettivo di sostenerne il piano di crescita e gli investimenti nell’efficientamento energetico e nella digitalizzazione, anche attraverso nuovi business e con operazioni di M&A.Le risorse - spiega la nota - sd’investimento dedicati alla transizione energetica e alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, promuovendo, così, soluzioni integrate di efficienza energetica in settori chiave, tra cui l'illuminazione pubblica, la gestione degli edifici pubblici e le comunità energetiche.Nel dettaglio, gli istituti di credito coinvolti nell’operazione, assistita parzialmente dallaer 96 milioni, sono Intesa Sanpaolo, che attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Lender Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Banca Agente e Sace Agent, Cassa Depositi e Prestiti, UniCredit, BNL BNP Paribas e Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano in qualità di Bookrunners e Mandated Lead Arrangers. Intesa Sanpaolo ha agito, inoltre, in qualità di Green Loan Coordinator per la strutturazione delle linee green, per un importo di 192 milioni sul totale di 197 milioni di euro complessivi del finanziamento, finalizzate al sostegno dei progetti green che rientrano nel piano della Società.Il finanziamento, della durata di circa 7 anni, rientra negli obiettivi del Green New Deal, grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico.“In un contesto generale che come non mai impone priorità all’implementazione di azioni per favorire la transizione green, l’operazione di finanziamento appena conclusa ci permetterà di proseguire nell’esecuzione di un piano industriale trasformativo che ha quale obiettivo il completamento della nostra evoluzione da puro operatore del settore della pubblica illuminazione a leader nella fornitura alle amministrazioni pubbliche italiane di servizi smart e di efficienza energetica a 360 gradi” affermaChief Financial Officer di City Green Light.“Siamo molto soddisfatti di poter sostenere il virtuoso piano di sviluppo di City Green Light. Rendere le città più sostenibili e smart con un utilizzo più razionale dell’illuminazione pubblica è un importante segnale di svolta verso la transizione energetica, un tema a cui il Gruppo Intesa Sanpaolo è da sempre sensibile e che ci spinge a supportare le aziende che operano in questa direzione, anche in coerenza con gli obiettivi previsti dal PNRR nella Missione Rivoluzione verde e transizione ecologica”, afferma, Responsabile Italian Network della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa SanpaoloCarlo Lamari, Responsabile Infrastrutture di CDP, ha dichiarato: “Promuovere investimenti che abbiano un chiaro impatto sulle comunità locali e che al tempo stesso accelerino la transizione energetica e digitale delle pubbliche amministrazioni è uno dei principali obiettivi del Piano Strategico di CDP. L’operazione che abbiamo concluso oggi, in sinergia con il sistema bancario e Sace, in favore di City Green Light ci rende orgogliosi perché rappresenta un ulteriore importante tassello nel percorso verso un’economia sempre più green”.PerManaging Director Business Corporate di SACE: “L’accelerazione dell’evoluzione sostenibile delle imprese è un pilastro del nostro piano industriale INSIEME2025. Questa operazione di sistema, realizzata grazie al nostro team trasversale di esperti, a sostegno di un’eccellenza nel settore dell’illuminazione pubblica rientra a pieno nel percorso che stiamo portando avanti a beneficio del benessere della collettività, in linea con la nostra mission”.“L’intervento di supporto a fianco di City Green Light ha per noi di UniCredit una duplice valenza: da un lato ci permette di sostenere una realtà dinamica che ha fatto della sostenibilità il proprio core business e che ora potrà proporsi quale partner nei processi di efficientamento energetico di soggetti pubblici; dell’altro è la prova concreta, l’ennesima, del nostro senso di responsabilità nei confronti delle comunità in cui operiamo", sottolineaRegional Manager Nord Est di UniCredit“Il supporto di BNL BNP Paribas a City Green Light rientra nell’impegno della Banca al fianco di realtà imprenditoriali che coniugano sviluppo, innovazione e sostenibilità. Attraverso la partecipazione ad operazioni di questo tipo, BNL conferma la propria presenza attiva sui territori, per accompagnare le imprese nei piani di crescita nazionali ed internazionali a beneficio dell’economia del Paese e per l’ulteriore diffusione nel mondo delle eccellenze produttive e tecnologiche italiane”, commenta, Direttore Territoriale Nord Est BNL BNP Paribas.Il Responsabile della Direzione Corporate Banking e Servizi per l’Estero di Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano,dichiara: “Il pool di banche, tra le quali riveste un ruolo rilevante Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano, ha deliberato di supportare il piano di sviluppo strategico di City Green Light volto al perseguimento di obiettivi di sostenibilità, sicurezza ed efficientamento energetico.City Green Light, nata nel 2017, è partecipata dal Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, Marguerite Infrastructure Italy II, e da Banca Europea per gli Investimenti - BEI (mediante Ipin 2E). Con la