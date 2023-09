Civitanavi, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 4,70 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, confermando lasul titolo a "". Gli analisti fanno notare che i ricavi del primo semestre 2023 sono stati pari a 21,7 milioni di euro, in crescita del 60% su base annua e migliori del 20% rispetto alle attese, mentre l'EBITDA rettificato è stato pari a 4,4 milioni di euro, +12% YoY, in linea con le stime, anche se con un margine EBITDA inferiore.Le previsioni del broker sui ricavi per il 2023 sono allineate alla fascia bassa della guidance del management, mentre sono in linea con la guidance per il margine EBITDA rettificato (29%). Intermonte mantienepoiché ritiene incoraggianti le indicazioni sui nuovi ordini acquisiti; d'altra parte, finora la catena di fornitura non ha mostrato miglioramenti significativi nei prezzi e nei tempi di consegna per l'approvvigionamento dei componenti chiave.poiché riteniamo che Civitanavi sia ben posizionata per catturare la crescita, soprattutto nel mercato globale della difesa, guidato dall'aumento della spesa militare e dalla crescente domanda di appalti ITAR-free", si legge nella ricerca.