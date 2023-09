Denaro su Anima, assist da ipotesi su Amundi

Anima Holding

(Teleborsa) - Bene, che mostra un rialzo del 2,91% muovendosi in controtrend rispetto al resto del listino milanese oggetto di vendite generalizzate.Il titolo è oggi sotto i riflettori del mercato complici le indiscrezioni di stampa secondo cui Crédit Agricole, che ha una quota del 5% attraverso Amundi, sarebbe tentata dal riaprire il dossier della società, puntando al rafforzamento della sua posizione nell’asset manager italiano.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,098 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,964. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,232.