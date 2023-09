Flix in forte crescita nel primo semestre

(Teleborsa) -per il gruppo, che da gennaio a fine giugno ha trasportato(+53% rispetto a un anno fa) con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koc, realizzando undi euro (+54% rispetto al corrispondente periodo 2022).Nel bilancio semestrale di gruppo Flix ha riportato undi euro con un margine del 3%. I due terzi dei passeggeri che hanno usato i servizi Flix ha viaggiato in Europa, con un incremento del 75% rispetto al primo semestre 2022.Il gruppo Flix opera in 41 Paesi nel mondo e a breve il network comprenderà il Cile, dove il servizio di FlixBus debutterà entro la fine del 2023. Per l’anno fiscale 2023, Flix prevede un aumento del fatturato totale di oltre il 25% rispetto al 2022.