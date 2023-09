Generali e UNDP collaborano per ridurre il divario di protezione delle comunità vulnerabili

Generali

(Teleborsa) -hanno riunito i rappresentanti della- Direzione Generale per i Partenariati Internazionali - dell'in Italia e del, per definire soluzioni che aumentino la resilienza delle piccole e medie imprese (PMI) rispetto ai cambiamenti climatici. Durante l’evento, è stato lanciato l’“", che faciliterà e incentiverà lo sviluppo e il lancio di prodotti e servizi assicurativi innovativi in Malesia attraverso un processo di selezione locale; il vincitore poi avrà a disposizione oltre 100.000 dollari americani per il primo anno per sostenere lo sviluppo di soluzioni assicurative, oltre a supporto finanziario e tecnico.L’incontro si è svolto nell’ambito della partnership tra Generali e il(UNDP – United Nations Development Programme) per ridurre il divario di protezione delleche in tutto il mondo vivono in contesti di vulnerabilità, attraverso l'accesso ae didel rischio.L’obiettivo è aumentare lasu questi temi e stabilire come il settore assicurativo possa promuovere ladellenei Paesi in via di sviluppo. Generali e UNDP stanno sviluppando delle linee guida per la prevenzione delle perdite dedicate alle PMI che operano in contesti di vulnerabilità, sfruttando le potenzialità dei dati, la conoscenza e la comprensione dei rischi. In aggiunta all’“”, verrà lanciata anche un'edizione asiatica di “”, progetto di punta di Generali, già implementato con successo in Europa negli ultimi due anni., CEO International di Generali, ha affermato: “Le PMI sono il fondamento dell'economia asiatica, ma nonostante il loro contributo allo sviluppo socioeconomico, rimangono altamente vulnerabili ai rischi. L'assicurazione fornisce la protezione di cui le imprese hanno bisogno per crescere a fronte di questi rischi, favorendo lo sviluppo economico e la prosperità. Questa partnership innovativa con UNDP vede Generali utilizzare la sua esperienza in tutto il mondo, e localmente in Asia, per contribuire a promuovere una cultura assicurativa che sarà essenziale per il futuro successo della regione”.Leper ladelle PMI portate avanti da UNDP e Generali insi stanno sviluppando con un focus primario sul mercato malese per quanto riguarda linee guida per la prevenzione delle perdite e l’Insurance Innovation Challenge Fund. L’Insurance Innovation Challenge Fund è stato lanciato per supportare lo sviluppo di soluzioni assicurative innovative inattraverso un processo di selezione aperto alle imprese in quel paese. Il fondo è alla ricerca di soluzioni a valore aggiunto, per i servizi o la distribuzione, che possono aumentare l'attrattiva delle assicurazioni nelle, aumentando la resilienza complessiva. Il concorso assegnerà infine un premio massimo di $ 100.000 USD per lo sviluppo della soluzione.Leper la prevenzione delle perdite, che verranno presentate nei prossimi mesi, saranno ospitate da una piattaforma online che offrirà alle imprese consigli su come proteggere la propria attività di fronte alle sfide climatiche. SME EnterPRIZE Asia si concentrerà sui Paesi della regione asiatica, con l’espansione geografica del programma, facendo seguito all’impegno che Generali ha già mostrato in Europa coinvolgendo migliaia di PMI per celebrare e promuovere una cultura dellain queste imprese. Generali, in qualità di corporate citizen responsabile, si impegna a promuoveree a sostenere con le propriegli enti pubblici nel raggiungimento dei loro obiettivi.Attraverso la loro, Generali e UNDP si allineano agli obiettivi della, che prevede di raggiungere 500 milioni di persone vulnerabili, offrendo copertura contro glie le, di coprire 150 milioni di persone vulnerabili attraverso soluzioni di microassicurazione e di porre l'innovazione assicurativa al centro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG – Sustainable Development Goals) e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.Nei prossimi mesi UNDP e Generali presenteranno le prime linee guida sull’ai criteri dell’Agenda SDG, a cui farà seguito l’impegno di Generali a sostenere soluzioni parametriche a supporto degli. Le due organizzazioni lavoreranno anche per potenziare la ricerca e l'advocacy con importanti stakeholder, con momenti dedicati tra cui il lancio europeo del Rapporto sullo Sviluppo Umano all'inizio del 2024. È inoltre previsto lo scambio tra Generali e UNDP di strumenti e competenze in materia di sviluppo., Team Leader della UNDP's Insurance and Risk Finance Facility, ha commentato: “Oggi, a causa della maggior frequenza di rischi e crisi legate al cambiamento climatico, il ruolo delle assicurazioni non è mai stato così cruciale nella protezione delle comunità a basso reddito. Grazie all’Insurance Innovation Challenge Fund in Malesia, UNDP e Generali esploreranno insieme nuove tipologie di soluzioni assicurative e nuovi mercati, facendo leva sull’innovazione per migliorare la resilienza finanziaria delle PMI, fondamento dell’occupazione e della crescita economica. Grazie alle competenza e all’esperienza del settore assicurativo, di cui Generali rappresenta un modello, questa partnership pubblico-privata ha il potenziale per promuovere lo sviluppo economico, la resilienza e la prosperità in regioni come l’Asia”