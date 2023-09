Growens, downgrade a Neutral da parte di CFO SIM

Growens

(Teleborsa) - CFO SIM ha tagliato a "" da "Buy" lasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, confermando ilper azione. Ilè stato controbilanciato dalla rivalutazione dei multipli dei peer. Tuttavia, il limitato upside rispetto agli attuali livelli di prezzo ha portato il broker ad abbassare la raccomandazione.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2023 mostrano come l'attenzione del gruppo sia ora rivolta all'e al. In particolare, a partire dall'inizio dell’anno, Growens ha iniziato ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo e in vendite e marketing e prevede di investire almeno ulteriori 15 milioni di euro nel periodo 2024-26 per sostenere la crescita organica.