Portobello, semestrale in perdita per componenti straordinarie

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l'omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, ha chiuso ilcon uncomplessivo consolidato di 65 milioni di euro (rispetto a un fatturato di 49 milioni di euro al 30 giugno 2022).L'si attesta a 5,95 milioni di euro al 30 giugno 2023. L'incidenza dell'EBITDA consolidato adjusted sul valore della produzione si è attestata al 9,2%. Le poste adjusted differiscono dalle poste ordinarie per via di due componenti di natura straordinaria non ricorrenti relative a un accordo in adesione con l'Agenzia delle Entrate volto a definire in via stragiudiziale le contestazioni formulate in materia di IVA ed imposte dirette e spazi media che la società avrebbe dovuto ricevere da un fornitore in stato di liquidazione. Al netto di queste componenti si ha un EBITDA consolidato di -4,63 milioni di euro. Ilsi attesta a 0,92 milioni di euro (-11,86 milioni di euro al netto delle componenti straordinarie)."Nonostante lo scenario competitivo che ha caratterizzato il primo semestre 2023, a causa delle forti spinte inflazionistiche e delle conseguenti politiche monetarie restrittive della BCE, la società ha continuato la sua espansione grazie ad un modello di business solido e anticiclico - ha commentato- In periodi critici come quello attuale, infatti, i consumatori diventano maggiormente cauti e sensibili al prezzo dei prodotti, pertanto la value proposition della società, basata su un'offerta che riesce a coniugare in modo sostenibile il miglior rapporto qualità-prezzo presente sul mercato con un’ottima esperienza d'acquisto, diventa maggiormente vincente, come già comprovato nel periodo pandemico".Laè pari a circa -44,59 milioni di euro. I debiti bancari e finanziari correnti si riferiscono a contratti di finanziamento per Anticipo a breve/medio termine, registrando una Posizione Finanziaria Netta consolidata corrente pari a circa -15,05 milioni di euro.