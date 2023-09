S&P conferma frenata economia Eurozona quest'anno a +0,6%

(Teleborsa) -, la cui stima rimane invariata nel complesso (+0,6% per il 2023 è +0,9% per il 2024), mentregeografica della crescita, indicando una maggiore contrazione in b(-0,2% quest'anno e +0,6% il prossimo) e una maggiore espansione in(+2,1% nel 2023 e +1,6% nel 2024).Previsioni che tengono conto di eventuali shock esterni - spiega S&P- di fattori geopolitici e dell'andamento del commercio internazionale, ma assumono un mercato del lavoro resiliente ed una politica invariata della BCE fino alla seconda metà dell'anno prossimo.per quest'annodal 5,8% precedente, tenendo in considerazione unapiù pronunciata del previsto deinel secondo trimestre dell'anno, ed ha"Con l'inflazione che continua a rallentare - spiega S&P - laaccrescerà il reddito disponibile reale l'anno prossimo, allentando i vincoli di reddito per le famiglie e. Ma una flessione pronunciata delpotrebbe spingere l'economia dell'eurozona verso una recessione"."La debole performance delle esportazioni nell'Eurozona negli ultimi trimestri non segnala ancora perdite nel commercio globale. Tuttavia, il surplus commerciale rimane inferiore rispetto al passato a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia".Per quanto concerne la politica della, S&P ritiene che ied i tempi per la loro stabilizzazione potrebbero essere piuttosto lunghe. L'agenzia non si aspetta quindi che la BCE tagli i tassi prima della seconda metà del 2024 e ritiene, anzi, che l'Istituto di Francoforte possa voler accelerare il percorso di quantitative tightening (QT).