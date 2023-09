ASM International migliora la guidance sui ricavi al 2025

ASM International

(Teleborsa) -, multinazionale olandese attiva che produce apparecchiature per il settore dei semiconduttori, ha, un livello superiore rispetto al precedente obiettivo dell'Investor Day 2021 pari a 2,8-3,4 miliardi di euro. Inoltre, si aspetta un'ulteriore crescita dei ricavi a 4-5 miliardi di euro entro il 2027 (CAGR 2022-2027 pari a 11%-16%).Ildel 46%-50% e ildel 26%-31% sono stati confermati per il 2023-2025, e fissati anche per il 2026-2027, con tendenza al rialzo del margine operativo prevista negli anni successivi. Previstiannuali di 100-180 milioni di euro (nel 2024-2027), a sostegno della crescita."La nostra strategia di crescita attraverso l'innovazione sta chiaramente dando i suoi frutti, come dimostrato dalle nostre prestazioni nel 2020-2022, e rimane una solida base per la continua creazione di valore nei prossimi anni", ha affermatodi ASM, in occasione dell'odierno Investor Day a Londra.economiche e l'indebolimento del mercato delle apparecchiature per semiconduttori quest'anno, riteniamo di rimanere sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi - ha aggiunto - Abbiamo aumentato il nostro obiettivo di fatturato per il 2025 a 3-3,6 miliardi di euro e prevediamo un'lteriore crescita fino a 4-5 miliardi di euro entro il 2027, con margini di profitto solidi e costanti. Con una crescita annuale prevista dell'11%-16% nel 2022-2027, prevediamo di continuare a sovraperformare il mercato WFE".ASM International ha spiegato che lenel mercato dei semiconduttori rimangono "", guidate da segmenti come AI ed EV. Le inflessioni chiave nei dispositivi a semiconduttore di prossima generazione sono sempre più possibili grazie a complesse architetture 3D e nuovi materiali, e sfruttano i punti di forza di ASM.