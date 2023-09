Decreto Energia, dal governo 1,3 miliardi per bollette e benzina

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera unche introduce misure urgenti in materia di, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del. Tra le misure c'è la proroga anche per il quarto trimestre 2023 – quindi fino al 31 dicembre –la riduzione delledell'energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull'energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata.Confermato l'azzeramento degli oneri di sistema relativi ale la riduzione dell'al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano. Inoltre, è stato integrato il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alleper i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. In particolare, il contributo straordinario sarà "crescente con il numero di componenti delsecondo le tipologie già previste" per il bonus sociale. Sarà l'Arera a definire la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo in base ai consumi attesi. Per il bonus, che sostituisce quello per il riscaldamento previsto nel Dl di marzo scorso, è autorizzata una spesa massima pari a 300 milioni per il 2023.Nel decreto legge trova spazio anche quello che è stato ribattezzato: si consente infatti l'uso della social card (oggi utilizzata per l'acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l'acquisto di carburanti. A tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.È stato aumentato di 12 milioni di euro il fondo destinato all'attribuzione di un buono da utilizzare per l'acquisto diper i, spettante alle persone fisiche che, nell'anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Rifinanziato inoltre con 7,5 milioni di euro il fondo destinato alleper l'accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuniin materia didei corrispettivi - avvenuta tra il 1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 - regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione dellao dell'. L'obiettivo è “il salvataggio di 50mila negozi” che, al contrario, sarebbero destinati alla chiusura.È stato modificato infine il regime dellea favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (le cosiddette ""), prevedendo, tra l'altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1 gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.