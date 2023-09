Frendy Energy torna in utile, ricavi e mol in crescita nel semestre

Frendy Energy

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2023, il Gruppoha registratodi vendita in aumento a 759 mila euro dai 543 mila euro del primo semestre 2022. L’incremento della performance - spiega la società nella nota dei conti - è stato determinato principalmente dalla maggiore disponibilità idrica, in particolare nei mesi di maggio e giugno, che ha portato le produzioni del Gruppo Frendy Energy in crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2022.In conseguenza delle dinamiche summenzionate a livello consolidato il(MOL) si è attestato a 271 mila euro rispetto a un MOL di 35 mila euro dello stesso periodo dell’anno precedente mentre il(EBIT) è risultato pari a 2 mila euro (-358 mila euro del primo semestre 2022) che beneficia di minori ammortamenti in conseguenza delle svalutazioni operate a fine 2022.Il Gruppo Frendy Energy al 30 giugno 2023 ha registrato unper 34 mila euro, a fronte di una perdita di 263 mila euro nel primo semestre del 2022 grazie anche al provento per l’adesione al consolidato fiscale IRES con Transalpina di Energia, controllante di Edison, pari a 120 mila euro e alla gestione finanziaria che ha determinato proventi finanziari netti per 9 mila euro, in miglioramento rispetto allostesso periodo dell’anno precedente in cui si registravano oneri finanziari netti per 18 mila euro."Sebbene l’estrema siccità registrata lo scorso anno abbia condizionato la performance dei primi mesi del 2023, la maggiore disponibilità idrica dei mesi di maggio e giugno dell’anno in corso, unita ad una continua attenta gestione dei costi, ha comportato una ripresa dei risultati del Gruppo Frendy Energy. Si prevede unin vista di un ritorno dell’idraulicità ai livelli medi storici".