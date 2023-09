La SIA punta a EBITDA margin superiore al 20% dopo 1° semestre positivo

La SIA

(Teleborsa) -, società quotata su su euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha chiuso il primo semestre 2023 con unpari a 7,5 milioni di euro, in aumento del 20,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. L'si attesta 664 mila euro, in aumento del 66,1%, con unche si attesta a circa il 9%, in crescita di oltre 300 bps rispetto al 30 giugno 2022. Ilrisulta positivo per 241 mila euro (136 mila euro al 30 giugno 2022), in crescita del 77,2%."Il primo semestre, che si sviluppa sia con riferimento ai nostri verticali core, sia con riferimento alle nuove industry che caratterizzeranno il nostro percorso strategico - ha commentato il- Oltre alla crescita significativa degli economics rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, siamo estremamente soddisfatti del consolidamento del backlog, che ci consente di poter pianificare oltre due anni di attività e conseguentemente di poter orientare gli investimenti su talenti, ricerca e sviluppo ed espansione della macchina operativa".Ilal 30 giugno 2023 è pari a 36,9 milioni di euro, rispetto ai 27,1 milioni di euro di marzo 2023 (+36,2%)."Alla luce di questi elementi siamosul fine d'anno, con una crescita in termini di Valore della Produzione e con un relativo EBITDA margin che riteniamo di poter confermare ad oltre il 20%", ha aggiunto.Il consiglio di amministrazione ha infatti, limitatamente al Valore della Produzione, previsto pari a un valore ricompreso fra 16,5 e 17 milioni di euro e all'EBITDA, che si prevede ricompreso fra 3,5 e 3,8 milioni di euro (EBITDA margin superiore al 20%).