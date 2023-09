MAPS, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

MAPS

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 5,4 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation,, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023: sono stati superiori alle aspettative in termini di ricavi e generazione di cassa, ma inferiori alle aspettative in termini di margine EBITDA."Le nostre prospettive a medio termine per MAPS rimangono molto positive, data la sua capacità unica di portare innovazione in diversi settori e il posizionamento che ha raggiunto come partner di riferimento per la futura gestione delle comunità energetiche in Italia - si legge nella ricerca - Abbiamoper quest'anno eper questo e per i prossimi anni, il che ha portato a una leggera correzione al ribasso del target price".