Migranti, von der Leyen: "Proponiamo di stanziare 15 miliardi per gestione flussi"

(Teleborsa) - Lae necessita di una risposta europea". Lo ha ribadito la Presidente della UE, in occasione della sua visita a Praga e della conferenza stampa con il Premier della repubblica ceca, Petr Fiala, aggiungendo "a gestire in modo efficace ed umano la migrazione""Abbiamo proposto uno(di bilancio Ndr) del valore diper aiutare gli Stati membri a gestire la migrazione", ha affermato la Presidente, spiegando che queste risorse "del cosiddettodell’UE" che è soggetta a modifiche migliorative.Dopo aver ricordato il ruolo attivo della Repubblica ceca nell'accogliere i rifugiati ucraini, von der Leyen ha avvertito il nostro sostegno alla Repubblica ceca e agli altri Stati membridell’UE. Altrimenti semplicemente non ci saranno abbastanza fondi disponibili".Le parole della Presidente della UE arrivano all'indomani delladalla Presidente del Consiglioal Cancelliere tedescoz, in cui si chiedonoin merito ai "rilevanti"e si avverte che queste risorse"Ho appreso con stupore che il tuo governo - in modo non coordinato con il governo italiano - avrebbe deciso diimpegnate nell'accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mare Mediterraneo", scrive Meloni, aggiungendo "per quanto riguarda l'importante e oneroso capitolo dell'è lecito domandarsi se essa non meriti di esserepiuttosto che in Italia. Inoltre, è ampiamente noto che laha un effetto diretto didi imbarcazioni precarie che risulta non solo in ulteriore aggravio per l'Italia, ma allo stesso tempo incrementa il rischio di nuove tragedie in mare"."Gli, delle Nazioni Ue interessate a fornire un sostegno concreto all'Italia - rimarca Meloni - dovrebbero piuttostoal fenomeno migratorio, ad esempio lavorando ad un'iniziativa Ue con i Paesi di transito della sponda Sud del Mediterraneo, che peraltro necessiterebbe di risorse inferiori rispetto a quella da tempo in essere con la Turchia".ha confermato l'arrivo della lettera da Roma ed. "Possiamo confermare la ricezione della lettera della presidente del Consiglio italiana. Alla missiva verrà data risposta", ha affermato un portavoce del governo tedesco..