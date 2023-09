STAR7, affitto ramo d'azienda CAAR spinge i ricavi e pesa su redditività

STAR7

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha chiuso ilconpari a 50,9 milioni di euro, in aumento del 28,3% rispetto al primo semestre del 2022. Tale variazione è stata trainata dall'apporto incrementale dell'affitto del ramo d'azienda del gruppo CAAR e dalla crescita organica, che è proseguita in linea con il trend degli ultimi anni.L'ha registrato il valore di 6,9 milioni di euro (-4,3%), mentre l'EBITDA Adjusted (depurato dai costi di integrazione del ramo d'azienda del Gruppo CAAR) ha raggiunto 7,5 milioni di euro. L'si attesta perciò al 13,6%, mentre l'EBITDA Margin Adjusted è pari al 14,7%. L'è stato di 1 milione di euro, in decremento del 33,8% rispetto agli 1,5 milioni del primo semestre 2022."Questi risultati semestrali testimoniano che STAR7 è stata in grado di espandere significativamente la propria presenza nei servizi di ingegneria e di proseguire nel processo di internazionalizzazione, grazie al contributo derivante dall'affitto del ramo d'azienda del Gruppo CAAR, partito il 1° gennaio 2023 - ha commentato l'- Potendo contare su un modello di business ancora più solido, con un rapporto ancor meglio bilanciato tra le diverse Service Line, abbiamo di fatto, che potremo conquistare grazie all'up-selling e al cross-selling all'interno di un portafoglio clienti in forte espansione".Al 30 giugno 2023 ladel Gruppo STAR7 è negativa per 33,6 milioni di euro, in diminuzione di 1,5 milioni rispetto al dato di fine 2022 (negativo per 35,1 milioni). La variazione della Posizione Finanziaria Netta riflette l'efficace gestione del Capitale Circolante Netto.