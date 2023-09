Tiberiade Holding e Green House lanciano "Saicon 2020"

(Teleborsa) -(Gruppo Sorgente) ehanno lanciato la joint venture, per l'offerta di soluzioni e strumenti digitali innovativi nellaper uffici, condomini, retail, hotel, servizi sanitari.L’obiettivo a breve/medio termine è di gestire, tramite un'apposita, che fa uso anche dell'intelligenza artificiale,, corrispondenti a 5 milioni di metri quadri oltre che un consistente patrimonio in gestione nel terziario avanzato (sanitario, uffici, etc.).Fra i servizi offerti la, amministrativa e tecnica dell’immobile, con attenzione al facility energy ed ai servizi ausiliari alla persona (pulizie, reception, posta, gestione archivi e logistica, soluzioni di arredo intelligente e gestione del comfort ambientale).Il Cda è formato da(Presidente),, AD di Sorgente Group e Presidente di Condotte 1880,, Consigliere Delegato di Polimnia Res. Al, esperto in gestione di patrimoni immobiliari e servizi tecnologici connessi, è affidata la responsabilità operativa della Società.