Acea approva proposta di Roma Capitale su illuminazione pubblica

Acea

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato la proposta di unfunzionale a disciplinare le reciproche posizioni e le modalità di risoluzione consensuale anticipata dei rapporti contrattuali fra le parti, relativi al servizio per l’illuminazione pubblica erogato dalla Società e per essa dalla controllata areti.La risoluzione consensuale, stante la natura di servizio pubblico essenziale ai sensi della normativa applicabile, avverrà necessariamente alla data di effettiva presa in carico da parte dell’operatore che ne risulterà aggiudicatario ad esito dell’esperimento, da parte di Roma Capitale, delle procedure che saranno avviate per l’affidamento del servizio.Quanto aidel possibile Accordo Transattivo, è previsto, ad esito di reciproche rinunzie delle parti, il riconoscimento di crediti vantati da ACEA/areti nei confronti di Roma Capitale, dell’importo complessivo di circa 100,6 milioni di euro.Laal 31 dicembre 2023 avendo già la società aggiornato le proprie stime secondo i criteri previsti dalla normativa applicabile.