Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

Acea, intesa con Algebris per l’acquisizione di Aquanexa

Finanza
Acea, intesa con Algebris per l’acquisizione di Aquanexa
(Teleborsa) - Acea, tramite la controllata a.Quantum, ha presentato un’offerta vincolante accettata da Algebris Investments, attraverso l’Algebris Green Transition Fund, per l’acquisizione fino al 100% del capitale di Aquanexa, primario operatore nei servizi per il settore idrico.

Aquanexa fornisce soluzioni integrate per la gestione intelligente del ciclo idrico, combinando tecnologie digitali, ingegneria di rete, sensoristica avanzata e servizi operativi rivolti a utility, enti pubblici e aziende. La società è descritta come una realtà in forte espansione, con un percorso di crescita anche per linee esterne, che include acquisizioni già completate e altre in fase di finalizzazione.

Con riferimento al perimetro attuale, il valore dell’operazione è stimato in 205 milioni di euro in termini di Enterprise Value per il 100% di Aquanexa. Le condizioni economiche prevedono un importo fisso e componenti variabili di earn-out, legate alla crescita organica dell’EBITDA nel 2025, preliminarmente stimato a circa 27 milioni di euro. L’eventuale ampliamento del perimetro, per effetto di acquisizioni in corso, potrà determinare un ulteriore incremento dell’earn-out, nei limiti previsti dall’offerta.

Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro il primo trimestre 2026 ed è subordinato, tra l’altro, alle autorizzazioni Antitrust e alla sottoscrizione degli accordi definitivi.

"Con l’acquisizione di Aquanexa consolidiamo la nostra leadership nel settore anche grazie al nuovo ruolo di driver tecnologico della transizione idrica – ha commentato l'Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo –. Servono competenze digitali, tecnologie robotiche e sistemi predittivi basati sull’intelligenza artificiale per innovare un’industria che per competere ha bisogno di grandi investimenti e di modelli operativi che guardano al futuro. L’obiettivo di Acea è quello di continuare a generare valore, crescita e sviluppo economico con un modello industriale innovativo che superi gli standard attuali".
Condividi
```