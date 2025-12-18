Acea, intesa con Algebris per l’acquisizione di Aquanexa

Acea

(Teleborsa) -, tramite la controllata, ha presentato un’accettata da, attraverso l’Algebris Green Transition Fund, per l’acquisizione fino al 100% del capitale di, primario operatore nei servizi per il settore idrico.Aquanexa fornisce soluzioni integrate per ladel, combinando tecnologie digitali, ingegneria di rete, sensoristica avanzata e servizi operativi rivolti a utility, enti pubblici e aziende. La società è descritta come una realtà in forte espansione, con un percorso di crescita anche per linee esterne, che include acquisizioni già completate e altre in fase di finalizzazione.Con riferimento al perimetro attuale, il valore dell’operazione è stimato inin termini diper il 100% di Aquanexa. Le condizioni economiche prevedono un importo fisso e componenti variabili di earn-out, legate alla crescita organica dell’EBITDA nel 2025, preliminarmente stimato a circa 27 milioni di euro. L’eventuale ampliamento del perimetro, per effetto di acquisizioni in corso, potrà determinare un ulteriore incremento dell’earn-out, nei limiti previsti dall’offerta.Ildell’operazione è atteso entro il primo trimestre 2026 ed è subordinato, tra l’altro, alle autorizzazioni Antitrust e alla sottoscrizione degli accordi definitivi."Con l’acquisizione di Aquanexa consolidiamo la nostra leadership nel settore anche grazie al nuovo ruolo di driver tecnologico della transizione idrica – ha commentato l'Amministratore Delegato di ACEA,–. Servono competenze digitali, tecnologie robotiche e sistemi predittivi basati sull’intelligenza artificiale per innovare un’industria che per competere ha bisogno di grandi investimenti e di modelli operativi che guardano al futuro. L’obiettivo di Acea è quello di continuare a generare valore, crescita e sviluppo economico con un modello industriale innovativo che superi gli standard attuali".