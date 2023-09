Ddl Capitali, Adiconsum: emendamento relatori limita in modo anomalo liste CdA

(Teleborsa) - Nell'ambito della discussione del, l'emendamento presentato dai relatori "potrebbe incidere sui rinnovi degli organi di amministrazione delle società quotate,, con il rischio di minoranze non realmente rappresentative degli investitori, siano essi piccoli azionisti o risparmiatori". Lo afferma Adiconsum, un'associazione italiana di difesa dei consumatori, ricordando che giovedì andranno in Commissione Finanze e Tesoro del Senato gli emendamenti proposti dai relatori a sostegno della competitività dei capitali.Adiconsum sottolinea che l'emendamento prevede quorum di maggioranza "", ed in virtù di una sproporzionata distribuzione dei consiglieri (tra maggioranza e minoranza), "renderebbe ingovernabili" le società stesse.Inoltre, l'emendamento non si limita a disincentivare la presentazione della lista da parte del board uscente, ma(i cui prodotti sono largamente forme di investimento dei piccoli risparmiatori) al capitale delle società. "Ciò, fintanto che non si daranno risposte concrete alla necessità di democrazia economica e partecipativa nel nostro paese, potrebbe determinare il disinvestimento dei fondi delle quote di partecipazione alle società sino a scendere al disotto della soglia di rilevanza", viene evidenziato."Se a ciò si aggiunge l'ulteriore previsione che esenta dall'obbligo di lanciare l'offerta pubblica d’acquisto (OPA), chi acquisisca il controllo in conseguenza della maggiorazione del voto rischia di subire un, ottenendo il risultato perverso di sospingere anche i grandi emittenti finanziari sulla via di Amsterdam (come Brembo, Stellantis)", si legge in una nota.